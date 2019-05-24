رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، استقالتها من رئاسة الحكومة، محددة جدولًا زمنيًا لخروجها من الحكومة والحزب على خلفية أزمة "البريكست".
قالت في كلمة ألقتها أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن، إنها ستبقىفي المنصب حتى 7 يونيو المقبل، حتى تتيح الفرصة أمام حزب المحافظين، الذي تنتمي له لاختيار زعيم جديد للحزب.
وستكون بذلك في منصبها عندما يزور الرئيس الأمريكي
وكانت وسائل إعلام بريطانية توقعت أن تقدم ماي استقالتها من داونينغ ستريت (مقر رئاسة الحكومة).
تولت تيريزا ماي رئاسة الحكومة في 2016 بُعيد تصويت البريطانيين بنسبة 52 في المئة مع "بريكست" في استفتاء جرى في 23 يونيو.
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