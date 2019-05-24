انفجار يستهدف مسجدًا فى مدينة كويتا الباكستانية خلال صلاة الجمعة

أفادت مصادر باكستانية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار استهدف مسجدا فى مدينة كويتا خلال صلاة الجمعة، دون كويتا خلال صلاة الجمعة، دونتوضيح أى تفاصيل أخرى حتى الآن، وذلك بحسب خبر عاجل نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم.

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