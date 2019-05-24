أفادت مصادر باكستانية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار استهدف مسجدا فى مدينةكويتا خلال صلاة الجمعة، دون
توضيح أى تفاصيل أخرى حتى الآن، وذلك بحسب خبر عاجل نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار يستهدف مسجدًا فى مدينة كويتا الباكستانية خلال صلاة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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