اعتقال مستشار رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني لصلته بإرهابيين

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أنه تم اعتقال "ديلاوار" وهو مستشار رئيس مجلس الشيوخ "فضل هادي مسلميار" في اتهامات تتعلق بدعم وإيواء إرهابيين.

وقالت الوزارة - في بيان لها نقلته قناة (طلوع) الأفغانية اليوم

ولم يرد أي تعليق بعد من جانب رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني على عملية الاعتقال.

بدعم وإيواء إرهابيين.وقالت الوزارة - في بيان لها نقلته قناة (طلوع) الأفغانية اليومالجمعة - إن ديلاوار يمتلك عربات مدرعة وأسلحة والعديد من بطاقات الهوية الباكستانية.ولم يرد أي تعليق بعد من جانب رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني على عملية الاعتقال.

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