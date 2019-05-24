مقتل 6 أشخاص وفقدان 12 آخرين في انقلاب قارب بالصين

أعلنت سلطات مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، اليوم الجمعة 24 مايو، مقتل 6 أشخاص وفقدان 12 آخرين، بعد حادث انقلاب قارب في أحد أنهار المقاطعة.
وذكرت سلطات المقاطعة – في بيان اليوم الجمعة - أن 29 شخصا كانوا على متن القارب وقت انقلابه في نهر "بيبان"،
ويبحث المنقذون من عناصر الشرطة وضباط الاستجابة لحالات الطوارئ وأفراد من إدارات النقل والصحة عن المفقودين، فيما لاتزال أسباب الحادث وملابساته غير معروفة.
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