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الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في الضالع

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 حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية، أمس الخميس، مناطق جديدة شمال وغرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، جنوب البلاد.

 ذكرت مصادر عسكرية أن أبرز المناطق التي تم تحريرها، عقب معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، هي: "شخب القفلة"، و"باب غلق"، و"جبل صامح" الاستراتيجي،

و"جبل قصبة الدار".

 وأكدت أن قوات الجيش مدعومة بالمقاومة تواصل التقدم باتجاه مناطق العود، بعد استكمال دحر الميليشيات الحوثية من مدينة قعطبة.

 وأشارت المصادر إلى أن الانتصارات التي حققها جنود الجيش والمقاومة بمحافظة الضالع أربكت ترتيبات

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الميليشيات وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

 من جهة أخرى أسقطت قوات الجيش الوطني، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة "باجة" شمالي غرب المحافظة.

 وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أنه عقب فحص حطام الطائرة تبيّن أنها إيرانية الصنع.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد الميليشيات في مديرية قعطبة بالضالع.

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