مقتل شخصين وإصابة آخرين في انفجار داخل مسجد في باكستان

قتل شخصان على الأقل وأصيب عدد آخر في انفجار وقع اليوم الجمعة، في مسجد بمنطقة بشتون آباد في كويتا عاصمة إقليم بلوسشتان غربي باكستان .

وقالت مصادر فرق الإنقاذ إن 15 شخصاً أصيبوا في الانفجار، وتردد أن ثلاثة في حالة حرجة في مستشفى كويتا المدني.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع داخل مسجد رحمانية أثناء صلاة الجمعة.

وقالت إدارة المسجد في تصريحات لقناة"جيونيوز" الإخبارية الباكستانية إن الانفجار وقع بينما كان في المسجد مابين 30 إلى 40 شخصاً لأداء صلاة الجمعة.

وفقاً للتقارير الأولية، حطم الانفجار نوافذ المنازل القريبة. ولم يتم بعد تحديد طبيعة الانفجار.

وقامت الشرطة بتطويق المنطقة وبدأت تحقيقاً لمعرفة سبب الانفجار.

Advertisements

اقرأ أيضاً... انفجار داخل مسجد يودي بحياة رجل دين كبير في أفغانستان

في وقت سابق من هذا الشهر، قتل أربعة من رجال الشرطة وأصيب 11 آخرون في انفجار بالقرب من سيارة للشرطة في منطقة ميني ماركت في كويتا.

وقُتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وأصيب العشرات، في 14 أبريل الماضي، في انفجار يُعتقد أنه كان يستهدف طائفة الهزارة في ماندي هازارجانجي سابزي في كويتا.

وكان ثمانية من قومية الهزارة ومسؤول في نادي كرة القدم وطفلان من بين القتلى. وأصيب 48 آخرون على الأقل، بينهم ثلاثة من رجال الأمن، في الانفجار.

يشار إلى أن إقليم بلوسشتان يشهد هجمات تشنها جماعات انفصالية.