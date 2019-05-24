انفجار داخل مسجد يودي بحياة رجل دين كبير في أفغانستان

قال مسؤولون بوزارة الداخلية الأفغانية إن رجل دين كبيراً لقي حتفه وأصيب ما لا يقل عن 16 من أتباعه في انفجار داخل مسجد بالعاصمة كابول أثناء صلاة الجمعة.
ورجل الدين مولوي ريحان كان مؤيداً للحكومة الأفغانية، التي يحاول مقاتلو حركة طالبان إسقاطها. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
واستهدف الانفجار مسجد التقوى بينما كان العشرات يتجمعون داخله للصلاة. وأصيب ما لا يقل عن 16 شخصاً.
وقال مسؤول إن عدد القتلى قد يرتفع.
وقال مسؤول كبير آخر في كابول "دفعنا بعربات إسعاف إلى موقع الانفجار".
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