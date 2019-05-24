ماكرون يدعو إلى "توضيح سريع" لملف "بريكست" بعد استقالة ماي

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بـ"العمل الشجاع"، الذي قامت به تيريزا ماي، لكنه دعا إلى "توضيح سريع" لملف بريكست إثر إعلان رئيسة الوزراء البريطانية استقالتها، وفق ما افادت الرئاسة الفرنسية.

وأضاف ماكرون كما نقل عنه بيان للاليزيه "من المبكر جداً التكهن بنتائج هذا القرار. سيستمر تنفيذ مبادئ الاتحاد الاوروبي وخصوصاً أولوية الحفاظ على حسن سير عمل الاتحاد الاوروبي، الأمر الذي يتطلب توضيحاً سريعاً".

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