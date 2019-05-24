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ولي العهد السعودي يبحث المستجدات مع مبعوث أميركا لسوريا

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 مايو 2019 01:13 مساءً - مشاركة

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التقى ولي العهد السعودي، الأمير بن عبدالعزيز، في جدة، الخميس، مبعوث الرئيس الأميركي للشأن السوري، جيمس جيفري.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، نقلا عن وكالة الأنباء (واس).

وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل بن أحمد الجبير.

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فيما حضر من الجانب الأميركي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط المبعوث الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة، جون ابي زيد.

 

المصدر: – العربية.نت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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