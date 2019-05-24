بالحمائم والورود البيضاء.. التيار الصدري يدعو للتظاهر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 مايو 2019 01:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

دعا التيار الصدري جميع مناصريه إلى تظاهرة ضخمة في ساحة التحرير بالعاصمة، بغداد، مساء الجمعة، للتعبير عن رفض الحرب في المنطقة وإبعاد العراق عن الصراع الدائر حالياً بين الولايات المتحدة وإيران.

واقترح صالح محمد العراقي على المتظاهرين رفع العلم العراقي لا غير إطلاقاً، بحسب تعبيره، إضافة إلى حمل الورود والأزهار البيضاء، التي ترمز للسلام، وأغصان الزيتون، وارتداء الزي العراقي.

وقال العراقي، المقرب من التيار الصدري، على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه يقترح على المتظاهرين أن يتم إطلاق حمائم بيضاء وبالونات عليها العلم العراقي أو الهشتاغات باللغات الثلاث، لعلها تصل إلى سفاراتهم، وارتداء قبعات بيض ترمز للتضحية من أجل العراق.

ووفق العراقي، “يجب أن تكون هناك هتافات موحدة لا تستهدف أحداً بل لنصرة العراق وسلامته فقط وتقبيل أرض الوطن بصورة موحدة لترمز عن عشقه”.

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وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد قال في تغريدة قبل أيام: “لست مع الحرب بين إيران وأميركا ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني الأميركي”.

وتأتي تظاهرات التيار الصدري مع موجة تطهير كبرى يقوم بها الصدر ضد ما أسماهم الفاسدين داخل التيار، والتي شهدت موجة من العنف انتهت بمقتل 4 متظاهرين وجرح 17 آخرين.

وفجر الجمعة، أطلق مجهولون صواريخ من قذائف (أر بي جي ) على مركز البشير 2 للتسوق في منطقة الحي العسكري شمال مدينة النجف وأحرقوه.

وقال مصدر أمني في شرطة النجف لـ”العربية.نت” إن الخسائر مادية فقط، شملت حرق كل البضائع داخل المركز.

المصدر: العراق – نصير العجيلي