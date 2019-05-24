بشرى للمغاربة.. إجراءات جديدة للحماية من رسائل الـ”sms المزعجة

في سابقة من نوعها، كشف متعهدو الشبكات العامة للاتصالات، في اجتماع مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بالرباط، عن استعدادهم للالتزام بنظام لحماية المغاربة من الرسائل النصية “sms” المزعجة.

وقالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن فاعلو الاتصالات (اتصالات المغرب، وميدي تليكوم، ووانا كوربوريت)، التزموا، باعتبارهم مزودين للبنيات التحتية، خلال اجتماع ترأسه كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بمطالبة مزودي خدمات القيمة المضافة، أن تحتوي جميع الرسائل النصية القصيرة المرسلة للاستكشاف التجاري، على إشارة حول الوسيلة المتاحة للزبون حتى لا يتوصل بهذه الرسائل.

وأضاف البلاغ أن هذا النظام “سيكون عمليا مسجلا في أقرب الآجال”، مشددا على أن الإخلال به من طرف مزودي خدمات القيمة المضافة، ,يعرضهم مباشرة لتدابير زجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل”، مشيرا إلى أنه في أفق توسيع المشاورات والتحسيس حول هذا الموضوع، ستعقد اجتماعات أخرى بحضور الأطراف المعنية، لـ”الانخراط في هذا المسلسل، بهدف مشاطرة الآراء حول إجراءات تكميلية من شأنها أن تساهم في ضمان حماية المستهلك ومعطياته الشخصية”، مع احترام التشريعات الوطنية.

واتفقت لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بحسب المصدر ذاته، على التشاور مع السلطات المعنية عند الاقتضاء، من أجل إحداث آليات مراقبة للشركات، التي تعمل في مجال إرسال الرسائل النصية القصيرة للاستكشاف التجاري، بهدف تقوية حماية المعطيات الشخصية للمواطنين. ضد أية آثار غير مرغوب فيها.