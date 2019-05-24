إطلاق قناة مصرية لبث مباريات كأس أمم إفريقيا القادمة

أطلقت الهيئة الوطنية للإعلام المصري قناة رياضية أرضية تدعى “تايم سبورت” لبث مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وقالت مجموعة إعلام المصريين في بيان رسمي الخميس، إن المشاهدين سيتمكنون من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة على أعلى مستوى، سواء من داخل الملعب أو كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة من خلال فريق عمل من أفضل عناصر العمل الإعلامي الرياضي.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين تامر مرسي أن قناة تايم سبورت ستكون إضافة حقيقية على مستوى الشكل والمحتوى الرياضي، وذلك بعد استخدام حق الشعب المصري في بث مباريات البطولة عبر الترددات الأرضية.

وقال في البيان الرسمي إن قناة تايم سبورت ستكون حجر زاوية في تطوير المحتوى الرياضي المقدم عبر التلفزيون المصري وذلك بتعاون الخبرات الموجودة في كلا المؤسستين من أجل استعادة التلفزيون المصري مكانته العريقة، ليس بتوفير كافة الإمكانيات الفنية فحسب، بل والتركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة لإسعاد جماهير الكرة المصرية.

من جهته، أشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، بإطلاق القناة ورؤيتها المستقبلية، وقال إن الحكومة المصرية متمثلة في الهيئة الوطنية للإعلام وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم المصري قد قامت بتذليل كل العقبات وتوفير كل الإمكانات لظهور هذا العمل بالشكل اللائق ليتمكن جميع المصريين من متابعة منتخبهم ومباريات البطولة.