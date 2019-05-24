حريق في أحراش قرب طمرة وإكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريقان في الأحراش المحاذية لمدينة طمرة وقرية إكسال، ظهر اليوم الجمعة، بسبب موجة الحر التي تجتاح البلاد. وأخمدت طواقم الإطفاء الحريقين ومنعت انتشارهما. ولم يبلغ عن إصابات. وشبت مجموعة من الحرائق في مختلف أنحاء البلاد، أمس الخميس، في ظل موجة حر استثنائية بدأت الأربعاء، وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرارها حتى اليوم، الجمعة، بدرجات حرارة قد تتجاوز الـ44 درجة مئوية في بعض المناطق، فيما أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوامر إلى وزارة الخارجية بالتوجه وطلب المساعدة دولية خارجية للسيطرة على الحرائق. وأعلنت سلطة الإطفاء التعبئة العامة واستدعاء كافة رجال الإطفاء في ما يعرف إسرائيليا بـ"منطقة المركز"، وسط البلاد.

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