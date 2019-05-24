القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، يخطط لإبرام صفقة قياسية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "صن" البريطانية، فإن غوارديولا يسعى للتعاقد مع الإنجليزي هاري ماغواير، مدافع ليستر سيتي، ولكن ناديه سيطلب 90 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدماته.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن غوارديولا إذا وافق على طلب ليستر، فإن ماغواير سيصبح أغلى مدافع في العالم، متفوقًا على قيمة انتقال الهولندي فيرجيل فان ديك إلى ليفربول (75 مليون إسترليني).
وكان مانشستر سيتي فقد مؤخرًا خدمات قائده فينسنت كومباني في الدفاع، بعد أن انتقل الأخير إلى أندرلخت البلجيكي كلاعب ومدرب.
وقد يضطر غوارديولا للتخلي عن خدمات مدافعه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي لأتلتيكو مدريد، من أجل لتوفير أموال صفقة ماغواير.
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