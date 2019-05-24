نجم برشلونة يبرر سبب السقوط أمام ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف نجم برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، عن سبب سقوط فريقه أمام ليفربول بأربعة أهداف نظيفة، ضمن مرحلة إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر بيكيه في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "السقوط أمام ليفربول برباعية؟ أعتقد أنه عندما تحدث هذه الأمور يكون كل شيء يسير في الفريق بشكل سيء".

وأضاف "أعتقد أن اللاعبين تأثروا عقليًا بما حدث لنا في الموسم الماضي أمام روما، كما أننا تعرضنا لضغط عالٍ للغاية من ليفربول، ولم نستطع تقديم إيقاعنا المعتاد في المباريات، بالإضافة إلى ذلك لعب التواجد في أنفيلد دورًا في هذه الخسارة".

وتابع "من الصعب تخطي هذه الخسارة عاطفيًا، حيث أن الأيام تمر ولكننا لم ننس نتيجة المباراة التي أطاحت بنا من دوري الأبطال".

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وأردف مدافع البارسا "جماهير برشلونة يبحثون دائمًا عن الأفضل، ولا يتعلق الأمر بمجرد الفوز ولكن بكيفية تحقيق الانتصارات. ونحن كنا نقدم الكرة الأفضل لنا تحت قيادة بيب غوارديولا".

واستطرد "سيستمر الجدل عن من يكون مدرب برشلونة ولكني أؤكد لكم أن فالفيردي يريد من الفريق أن يلعب بنفس أسلوب غوارديولا. أنا أتواجد في غرفة الملابس وأعرف ما يقوله لنا".

وأكمل بيكيه "انضمام دي يونغ ودي ليخت؟ إنهما يفهمان أسلوب برشلونة في لعب كرة القدم، لأننا تعلمنا من نفس المصدر وهو يوهان كرويف".

وأتم "دي ليخت يملك العديد من المميزات بالنظر إلى عمره، كما أن دي يونج لديه الكثير من الإمكانات الرائعة، وهو جيد جدًا في كيفية فهمه لإدارة المباريات".