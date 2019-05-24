انت الان تتابع تفاصيل خبر "تيريزا ماي" تذرف دموع "الفشل" وتغادر منصبها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 12:50 مساءً - أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، استقالتها من منصبها، معترفة بأنها فشلت في التوصل لاتفاق حول "بريكست".

وقالت ماي للصحفيين في العاصمة لندن: "حاولت التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكنني فشلت".

وأضافت: "فعلت ما بوسعي لتحقيق الديمقراطية وحماية الاتفاق وإبرامه"، مشيرة إلى أن على من سيخلفها "أن يقدم تنازلات ويبحث عن توافق في البرلمان بشأن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي".

وبينت أنها ستبقى في مهامها حتى 7 يونيو القادم، فيما أنهت كلمتها وهي تذرف الدموع.

وكانت ماي قد تعهدت بالفعل بتحديد جدول زمني لتولي زعيم جديد للحزب بعد تصويت النواب على مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يحدث التصويت في 7 يونيو المقبل.

وأعلنت ماي، الثلاثاء الماضي، في كلمة متلفزة من لندن، أنها تعتزم تقديم اقتراح جديد للبرلمان بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي؛ يتضمن التصويت على إجراء استفتاء ثانٍ.

ماي أوضحت أنها ستسمح أيضاً للبرلمان بأن يقرر ما إذا كان يريد البقاء مؤقتاً ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "ضمن محاولة إقناع النواب بالموافقة على اتفاق خروج البلاد من الاتحاد، ودعت إلى اغتنام هذه الفرصة "الأخيرة".

وأمس الخميس، قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية: إن "الليلة الماضية شهدت محاولات لإجبار ماي على ترك منصبها، لكنها أصرت على قضاء اليوم في حملتها الانتخابية في الانتخابات الأوروبية"، مضيفة: إن "حلفاء ماي يعتقدون أنها ستعلن أنها ستغادر بعد اجتماع مع السيد غراهام برادي".

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ولفتت الصحيفة النظر إلى أن "ماي حوصرت مؤخراً بعد انضمام وزراء الحكومة إلى تمرد حزب المحافظين؛ لمعارضتهم تسهيل خيار الاستفتاء الثاني".

وكتبت الصحيفة: إن "ماي ستظل رئيسة الوزراء بينما يُنتخب خليفة في عملية من مرحلتين؛ يتنافس فيها مرشحان نهائيان للحصول على أصوات 125 ألف ناخب من أعضاء حزب المحافظين".

هذه الأنباء جاءت بعد استقالة زعيمة الأغلبية بمجلس العموم، أندريا ليدسوم، من منصبها الوزاري؛ رفضاً لنهج الحكومة، الذي قالت إنها لم تعد تعتقد أنه سيحقق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

استقالة أندريا تاتي وسط حالة من الغضب بين نواب حزب المحافظين من خطة "بريكست" التي تصر عليها زعيمة حزب المحافظين رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.

وأرسلت ماي رسالة إلى الوزيرة المستقيلة أعربت فيها عن أسفها لفقدان شخص لديه "هذا الشغف والحماس والإخلاص".

وكانت أندريا قد ترشحت في السابق لزعامة حزب المحافظين لكنها انسحبت، ممهدة الطريق أمام ماي لتصبح رئيسة للوزراء.

وبصفتها زعيمة الأغلبية بمجلس العموم، كانت أندريا مسؤولة عن تنظيم الأعمال الحكومية، وكان من المقرر أن تعلن موعد تقديم مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان الذي تصر عليه ماي.

وتعتبر استقالة أندريا هي رقم 36 لوزراء قرروا ترك حكومة ماي، بينهم 21 وزيراً استقالوا بسبب "بريكست".

وزادت استقالة أندريا من صعوبة ما تمر به ماي، التي واصلت مقاومة المطالب باستقالتها هي نفسها.