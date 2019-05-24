انت الان تتابع تفاصيل خبر الحوثيون يعرضون "غنائم كبيرة" من الأسلحة السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 12:50 مساءً - بثت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثيين في اليمن، مشاهد قالت إنها لأسلحة استولى عليها المقاتلون الحوثيون من قوات حكومية ورجال قبائل موالين للسعودية، في الوقت الذي نفت فيه الأخيرة تلك المعلومات.

وأشارت القناة إلى أن "الإعلام الحربي" التابع للحوثيين "وزع مشاهد موثقة لغنائم كبيرة وعتاد عسكري سعودي متنوع اغتنمه مقاتلوه ولجانه في عمليات تطهير واسعة لـمدينة قعطبة بمحافظة الضالع (جنوب اليمن)".

وأظهرت تلك المشاهد عدداً من السيارات والمدرعات والأسلحة المتنوعة، التي قيل إن جماعة الحوثيين استولت عليها، يوم الاثنين الماضي.

لكن وسائل إعلام محلية موالية للحكومة اليمنية نفت تلك المعلومات، وقالت إن تلك الأسلحة "لم تكن غنائم، وإنما نهبها الحوثيون من مخزن يتبع لتاجر سلاح في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع".

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وأضافت: إن المليشيا "قامت بتصوير تلك المشاهد في منطقة أخرى بعد فرارهم من المدينة، عقب استعادة قوات حكومية ورجال قبائل لمدينة قعطبة بعد ثلاثة أيام من القتال المستمر بين الطرفين"، مشيرة إلى أن العربات العسكرية والسيارات "تم تصويرها في معرض لبيع السيارات".

وتشهد المناطق الحدودية بين محافظتي إب (وسط)، والضالع (جنوب)، معارك عنيفة منذ أشهر بين رجال قبائل مدعومين بقوات حكومية، ومسلحين حوثيين، تسببت في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين وسقوط المئات من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد، منذ 26 مارس 2015، ضد مليشيات جماعة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، وتدعمهم إيران.

وتسبب النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، بنزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وتدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.