اسرائيل تشكر السيسي وتؤكد 'الصديق وقت الضيق'

وقالت صفحة "اسرائيل تتكلم بالعربية"، التي تتخذ منها وزارة الخارجية الاسرائيلية منبرا لمخاطبة العرب، عبر موقع فيسبوك، إن "الصديق وقت الضيق"، مبينة أن "مصر أرسلت وفي موقف إنساني مروحيتين للمساعدة في إطفاء الحرائق في إسرائيل".



ونقلت الصفحة عن ‏رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قوله: "أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل".

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