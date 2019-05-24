شاهد... تيريزا ماي تدركها الدموع لحظة 'الاستقالة'

وقالت إنها تشعر بالفخر لتوليها المنصب كثاني سيدة تتولى ذلك المنصب "لكن ليست الأخيرة بالتأكيد" بحسب تعبيرها، مضيفة أنها تشعر بالامتنان لكونها حازت على فرصة "خدمة البلد التي أحبها"، بينما بح صوتها بالبكاء، وانسحبت إلى داخل مقر إقامتها.
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الجمعة، استقالتها من منصبها، لكنها ستبقى في مهامها حتى 7 يونيو، في خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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