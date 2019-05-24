الاسيوي يسلط الضوء على انجاز الزوراء في دوري الابطال

2019-05-24 | 11:58
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سلط الحساب الرسمي للاتحاد الاسيوي لكرة القدم، الضوء على انجاز نادي الزوراء في دوري ابطال آسيا نسخة 2019.
ولم يتمكن النوارس من عبور دور المجموعات في البطوةل القارية الاهم، حيث حصد ثمان نقاط وضعته في المركز الثالث بالمجموعة الاولى التي ضمت اندية ذوب آهن الايراني والنصر السعودي والوصل الاماراتي.
وغرد موقع الاتحاد الاسيوي عبر "تويتر"، "على الرغم من عدم بلوغه مرحلة خروج المغلوب، لم يسجل اي فريق اهدافاً اكثر من الزوراء في دور المجموعات".
واستطاع فريق النوارس ان يسجل 14 هدفاً في دور المجموعات، سجل منها هدافه علاء عباس 6 منها في 6 مباريات.
وغرد موقع الاتحاد الاسيوي عبر "تويتر"، "على الرغم من عدم بلوغه مرحلة خروج المغلوب، لم يسجل اي فريق اهدافاً اكثر من الزوراء في دور المجموعات".
واستطاع فريق النوارس ان يسجل 14 هدفاً في دور المجموعات، سجل منها هدافه علاء عباس 6 منها في 6 مباريات.
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