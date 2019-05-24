نادين نجيم في المستشفى... فما جديد وضعها الصحي؟

وفي التفاصيل، دخلت نجيم أمس مستشفى الروم في لبنان، بعد إصابتها بعارض صحّي، قيل أنه ناتج عن الإرهاق والتعب. فيما رجحت مصادر اعلامية الى أن يكون سبب العارض الصحي ناتج عن حصى في الكلى.

وحتى اللحظة لم يصدر أي خبر رسمي في هذا الخصوص من قبل نجيم.



الى ذلك، أحدث هذا الخبر بلبلة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إذ أثار قلق محبيها.

ويشار الى أن نجيم تشارك في السباق الرمضاني ضمن مسلسل خمسة ونص بدور ضخم، الى جانب النجمين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.

ويعرض مسلسل خمسة ونص يوميا في تمام الساعة 9:10 مساء على شاشة السومرية، طيلة هذا الشهر الفضيل.

