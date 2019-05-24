مقتل شخص على الأقل في انفجار يستهدف مسجدا بافغانستان

وقالت الوزارة في خبر لها نشرته وكالة "سبوتنيك" إن انفجارا وقع في أحد مساجد العاصمة كابول، خلال صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 16 آخرين.

وذكر مسؤول كبير في كابول، نقلت عنه وكالة "رويترز"، "دفعنا بعربات إسعاف إلى موقع الانفجار… كان المسجد مليئا بالمصلين".