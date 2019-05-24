وقالت الوزارة في خبر لها نشرته وكالة "سبوتنيك" إن انفجارا وقع في أحد مساجد العاصمة كابول، خلال صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 16 آخرين.
وذكر مسؤول كبير في كابول، نقلت عنه وكالة "رويترز"، "دفعنا بعربات إسعاف إلى موقع الانفجار… كان المسجد مليئا بالمصلين".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص على الأقل في انفجار يستهدف مسجدا بافغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.