تركيا تعتقل عراقيين حاولوا العبور لاوروبا

وذكرت وكالة الانباء التركية أن قوات الدرك وحرس الحدود ضبطت مجموعات مهاجرين غير نظاميين في مناطق مختلفة من الولاية. ويحمل الموقوفون جنسيات بوركينا فاسو وليبيا واليمن وفلسطين ومصر وإيران والعراق. ووفق الوكالة التركية، جرى نقل المهاجرين إلى دائرة الهجرة في أدرنة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، دون مزيد من التفاصيل عن اعداد المواطنين العراقيين.



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