مقتل شخص وإصابة 16 في تفجير استهدف مسجدًا بكابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل شخص وأصيب 16 آخرون، اليوم الجمعة، في تفجير استهدف مسجدا بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا وقع في مسجد بالعاصمة كابول خلال صلاة الجمعة أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 16 آخرين.

وذكر مسؤول كبير في كابول أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار، مشيرا إلى أن المسجد كان مليئا بالمصلين".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير غير أن حركة طالبان تكثف مؤخرا من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

