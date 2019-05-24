شكرا لقرائتكم شاهد.. تيريزا ماي تجهش بالبكاء وهي تعلن استقالتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تستطع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تمنع دموعها وهي تعلن أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في السابع من يونيو، بعدما فشلت في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.

وقالت ماي في تصريحات أدلت بها للصحافيين خارج مقر إقامتها في داونينغ ستريت إن "عدم قدرتي على إتمام بريكست أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك على الدوام".

وقالت إنها تشعر بالفخر لتوليها المنصب كثاني سيدة تتولى ذلك المنصب "لكن ليست الأخيرة بالتأكيد" بحسب تعبيرها، مضيفة أنها تشعر بالامتنان لكونها حازت على فرصة "خدمة البلد التي أحبها"، بينما بح صوتها بالبكاء، وانسحبت إلى داخل مقر إقامتها.