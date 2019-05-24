هاشم: نأمل ان تنجز الحكومة الموازنة وتقرها في جلستها اليوم

أمل عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ ان "تنجز ​الحكومة​ ​الموازنة​ وتقرها في جلستها اليوم بعد ان طال الإنتظار كثيرا، في وقت أحوج ما نكون الى عامل الوقت لتأخذ الامور مسارها الصحيح وتنتظم بشكل طبيعي بدل الاستمرار في المراوحة تحت حجج وذرائع دراسة الاوراق والملفات".

وفي تصريح له رأى هاشم أن "​الشعب اللبناني​ مل ​النقاش​ الدائر حول الموازنة لانه تجاوز المهلة الطبيعية التي كانت متوقعة خاصة وان نصف ​السنة​ المالية قد انتهت ولم تصل الموازنة الى خواتيمها حتى اللحظة"، متسائلا:"هل المطلوب المزيد من تضييع الوقت ولمصلحة من التأخير والسلبية واشاعة مناخات نحن بغنى عنها في هذا الوقت الذي يعاني فيه ​الاقتصاد​ الوطني من حالة من الانكماش وينتظر ​اللبنانيون​ بارقة أمل لاخراجهم من براثن هذه الازمة القاتلة".