رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تستقيل من منصبها

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ​تيريزا ماي​ استقالتها من منصبها في ​رئاسة الحكومة​ ورئاسة ​حزب المحافظين​، مشيرة الى انها "ستبقى في مهامها حتى 7 حزيران".

واشارت ماي الى ان "السباق على رئاسة حزب المحافظين سيبدأ الاسبوع المقبل وسيكون على خلفي ان يقدم تنازلات ويبحث عن التوافق في البرلمان بشأن اي اتفاق مع ​الاتحاد الاوروبي​"، مشددة على "أنني كنت على صواب في موضوع ​بريكست​".