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رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تستقيل من منصبها

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أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ​تيريزا ماي​ استقالتها من منصبها في ​رئاسة الحكومة​ ورئاسة ​حزب المحافظين​، مشيرة الى انها "ستبقى في مهامها حتى 7 حزيران".

واشارت ماي الى ان "السباق على رئاسة حزب المحافظين سيبدأ الاسبوع المقبل وسيكون على خلفي ان يقدم تنازلات ويبحث عن التوافق في البرلمان بشأن اي اتفاق مع ​الاتحاد الاوروبي​"، مشددة على "أنني كنت على صواب في موضوع ​بريكست​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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