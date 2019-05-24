شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان ونقباء الصحفيين العرب يشاركون فى اجتماع أمانة الاتحاد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامى رئيس الاتحاد، لمناقشة تقرير النشاط المقدم من خالد ميري الأمين العام ومناقشة التقرير المالي المقدم من ناصر أبو بكر الأمين المالي وإقرار محضر الجلسة الماضية.

كما تناقش الأمانة العامة للاتحاد خلال اجتماعها الاتفاق علي نقاط معينة خاصة بانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين.

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شارك فى الاجتماع، ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، وخالد ميرى الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ومحمد الحمادى رئيس مجلس جمعية الصحفيين بالإمارات، وصادق الروزيقى نقيب الصحفيين السودانين، يونس مجاهد نائب رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين، وعهدية أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، وعبد الله البقالى وعلى يوسف مقرر لجنة الحريات، وناجى البغورى نائب رئيس الاتحاد، والياس مراد الأمين المساعد للاتحاد.

ومن المقرر أن ينظم اتحاد الصحفيين العرب، مساء اليوم الجمعة، حفل افطار للأمانة العامة و لنقباء الصحفيين العرب المشاركين فى الاجتماع .