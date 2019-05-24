رحلة استجمام تنتهي بمأساة..غرق شاب بسد العريض بالرماني

لقي شاب مساء أمس الخميس، مصرعه غرقا بسد العريض ضواحي الرماني إقليم الخميسات، بعدما كان في رحلة إستجمام رفقة أصدقائه.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن الشاب يبلغ من العمر 19 سنة، حيث كان يمارس السباحة رفقة أصدقائه بالسد، قبل أن تتحول الرحلة إلى مأساة، بعدما توارى عن أنظار أصدقائه تحت الماء.

وانتقلت إلى عين المكان، مصالح الوقاية المدنية، وعناصر الدرك الملكي، وتم إنتشال جثة الهالك، ونقلها صوب مستودع الأموات بالرماني.