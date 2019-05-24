لقي شاب مساء أمس الخميس، مصرعه غرقا بسد العريض ضواحي الرماني إقليم الخميسات، بعدما كان في رحلة إستجمام رفقة أصدقائه.
وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن الشاب يبلغ من العمر 19 سنة، حيث كان يمارس السباحة رفقة أصدقائه بالسد، قبل أن تتحول الرحلة إلى مأساة، بعدما توارى عن أنظار أصدقائه تحت الماء.
وانتقلت إلى عين المكان، مصالح الوقاية المدنية، وعناصر الدرك الملكي، وتم إنتشال جثة الهالك، ونقلها صوب مستودع الأموات بالرماني.
كانت هذه تفاصيل خبر رحلة استجمام تنتهي بمأساة..غرق شاب بسد العريض بالرماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.