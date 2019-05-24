طقس الجمعة.. الحرارة ستصل إلى 41 مع زخات رعدية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يبقى الطقس حارا شيئا ما بالجنوب الشرقي للبلاد، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وسوس، والسهول الداخلية الوسطى.

وستتمركز سحب غير مستقرة ستعطي زخات رعدية، وذلك فوق مرتفعات الأطلس ونواحيه المجاورة، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مصحوبة بهبات قوية تحت الرعد.

وستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية على السواحل والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية وغرب سايس، فيما ستبقى السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالشمال وقليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية، وجنوبية إلى شمالية بالجنوب الشرقي، بينما ستهب غربية إلى شمالية بباقي الجهات.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و28 درجة بداخل سوس والجنوب الشرقي، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و27 درجة بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والسواحل الأطلسية، وما بين 27 و34 درجة بكل من شمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، والسايس، والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و41 درجة بسهول تادلة وتانسيفت، والرحامنة، وداخل الشياضمة وسوس، والجنوب الشرقي، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وهائجا إلى قوي الهيجان بين الصويرة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.