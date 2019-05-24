غرق طفل في أحد الصهاريج بضواحي الناظور

لقي طفل مصرعه غرقا، أمس الخميس، بضواحي الناظور، في أحد الصهاريج الفلاحية الخاصة بتخزين وتوزيع مياه الري بمنطقة تاوريرت بوستة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية كان يسبح برفقة أصدقائه قبل أن يعلق داخل أحد الأنابيب، حيث لم تفلح محاولات رفاقه في إنقاذه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وحلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى المركزي بالناظور، قصد إخضاعها للترشيح.