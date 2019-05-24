"بي إم دبليو" تسخر من استقالة الرئيس التنفيذي لمرسيدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سخرت "بي إم دبليو"، الشركة الألمانية لصناعة السيارات من منافستها "مرسيدس" بإعلانٍ كوميدي، من استقالة الرئيس التنفيذي للأخيرة، ديتر زيتشه.

وأطلقت "بي إم دبيلو" الإعلان، الذي ظهر فيه ممثل يشبه زيتشه، في مكتبه بمقر مرسيدس، وهو يودِّع الموظفين في آخر أيام عمله.

ويظهر في الإعلان الممثل الذي يقلّد زيتشه وهو يذهب إلى مرآب منزله بعد انصراف سائق الشركة بسيارة المرسيدس الخاصّة بنقله، ليُخرج من المرآب بسيارة "بي إم دبليو" فاخرة، بعد أن نال حريته أخيرًا.

وفي نهاية الفيديو شكرت "بي إم دبليو" زيتشه على السنوات الطويلة من المنافسة الملهمة.

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ولم تتأخر مرسيدس في الرد على "مزحة" بي إم دبليو، إذ نشر الحساب الرسمي للأولى على "تويتر" مقطع فيديو مرفق بتعليق كُتب فيه: "شكراً (بي إم دبليو) على الاقتراح.. لكننا واثقون 100% بأنه قد حسم خياره".

ويعتبر هذا الفيديو استمراراً للحرب الإعلانية الطريفة بين اثنتين من أشهر وأقدم شركات السيارات في العالم.

ففي عام 2016، احتفلت "بي إم دبليو" بمرور 100 عام على تأسيسها، ووجهت "مرسيدس بنز" الأعرق بثلاثين عامًا دعوة إلى موظفي "بي إم دبليو" لزيارة متحفها مجانًا، ليتعرفوا على "التاريخ الشامل للسيارات".