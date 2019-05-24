إياكم والكسل.. استمروا بالسحور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في الأيام الأخيرة من رمضان، بتعبه ومشقة صومه، قد يبدأ الصائمون بالتنازل عن وجبات سحورهم لضمان قسط أكبر من الراحة، خلال ساعات نومهم الليلية. لكن اختصاصيي الصحة والأطباء يجمعون على ضرورة التمسّك بها وتناولها كل ليلة قبل الإمساك.

وتكمن أهميّة وجبة السحور الصحية في الأذى التي قد تسببه بجسم الصائم إن لم يتناولها، لأنّه يدخل في مرحلة الجفاف، وتعرضه لخسارة الكثير من العضل في حال عدم الالتزام بتناول هذه الوجبة.

وتشير الدراسات إلى فوائد التنوع الغذائي خلال السحور، التي تقضي بتأمينه الموارد الغذائية الأساسية لصائم، وضرورة تألّفه من أفضل أنواع الغذاء، واختيار الأطعمة التي تحتوي على العناصر الأساسية لتغذية الجسم وهي البروتينات، النشويات، والسوائل، إضافة إلى الدهون لأنها تعطي الطاقة.

هناك نوعين من السحور بإمكان الصائم أن يتبع أحدهما:

الأوّل موجّه لمحبي السكر: فبإمكان الصائم في هذه الحالة أن يشرب كوب حليب قليل الدسم يؤمّن من خلاله السوائل والبروتين، إضافة إلى حبوب الإفطار الكاملة (السيريال) التي تحتوي على الكثير من الألياف مع إضافة كمشة لوز وفواكه مجففة إليه. يتجه عادة الصائم نحو التمر لأنه يقدّم طاقة تدوم (ثلاث أو أربع حبّات من التمر)؛

أمّا النوع الثاني لمحبّي الأملاح: فبإمكان الصائم تناول خبز قبعة الشوفان مع الألبان أو الأجبان مع تناول الخضر لتأمين الألياف.

ولا يجب أن ينسى الصائم شرب نصف ليتر أو 750 ميليلتراً من السوائل أو من الماء أو من الحليب أو من اللبن.

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لا تستغني عم المكسرات والأفوكادو

بالإضافة إلى النشويات والبروتينات والسوائل، هناك الدهون الموجودة في اللوز، الجوز، الأفوكادو (نصف حبة أفوكادو)، كلّ غرام من الدهون يقدّم 9 سعرات حرارية أي أكثر من النشويات أو البروتينات التي تعطي 4 سعرات حرارية بالغرام، تمدّ الصائم بالطاقة ليصمد الصائم أثناء اليوم، وكي لا يصرف الجسم كذلك كلّ طاقته، فيضطر إلى حرق العضل في الليل، لذلك ينصح بتناول الدهون غير المشبعة كتلك الموجودة في المكسرات والأفوكادو.

لمحبي النوم

أمّا لمن لمن يستصعب الاستيقاظ عند الثالثة صباحاً لتناول هذه الوجبة، بإمكانه أن يقرّب وجبة السحور لتناولها عند الواحدة أو الواحدة والنصف، أفضل من عدم التسحر أبداً. إنّما من الأفضل تأخير السحور وتناوله عند الثالثة للمحافظة على الماء والطاقة لغاية الإفطار.