عُمان تلعب مجددا دور الوسيط بين واشنطن وطهران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الخارجية العمانية، اليوم الجمعة، إن سلطنة عمان تنسق مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، وذلك وفق ما نقلته الخارجية العمانية عبر "تويتر"، نقلا عن حوار صحافي لوزيرها يوسف بن علوي.

وقال بن علوي إن بلاده "تسعى مع أطراف أخرى (لم يسمها) لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، محذرًا من "خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره".

وأضاف بن علوي أن الطرفين الأميركي والإيراني "يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد".

يأتي ذلك في ظل تأكيد المسؤولين الإيرانيين، بأنه لا نيّة إيرانية لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة "بأي شكل من الأشكال"، طالما لم يتم احترام حقوق الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت آخرها التصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي، كيوان خسروي، أمس.

وقد لعبت سلطنة عمان دورًا في جمع المفاوضين الإيرانيين والأميركيين لمحادثات تمهيدية أدت في النهاية إلى إبرام اتفاق حول الملف النووي الإيراني 2015 مع القوى الكبرى.

لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق في أيار/ مايو 2018، وأعاد فرض العقوبات التي تم رفعها في مقابل تراجع إيران عن برنامجها النووي.

وكان وزير الخارجية العماني، بن علوي، قد قام يوم الإثنين الماضي، بزيارة إلى طهران التي وصلها المدير السياسي بوزارة الخارجية الألمانية، ينس بلوتنر، الخميس، للقاء وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

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وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، مورغان أورتاغوس، "نعرب عن تقديرنا لجهود الألمان للمساهمة في تهدئة الوضع".

وأضافت "كما نثمّن كل الجهود التي يبذلها حلفاؤنا الذين يرغبون في مساعدتنا في خفض التوتر مع إيران"، لكنها لم تؤكد أن الوفود الأجنبية تحمل "رسالة ما" أميركية.

وشددت أمام الصحافة على أنّ واشنطن "منفتحة كثيرًا في رسالتنا العامة. نريد فقط الردع ولا نسعى لشنّ حرب على إيران".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران، وتصاعدت الأجواء مجددا بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة بعد أن صنفت واشنطن الحرس الثوري "منظمة إرهابية أجنبية".

وتضاعف التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة، واعتزامها إرسال 5000 جندي إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأميركية.

بدورها، تخلت إيران عن جزء من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وحددت مهلة للأطراف الأخرى المتمسكة بالاتفاق من أن يكون هناك المزيد إذا لم يعملوا على التخفيف من العقوبات.