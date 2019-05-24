انت الان تتابع تفاصيل خبر تقارير أمريكية جديدة حول استخدام الأسد لـ"الكيماوي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 11:51 صباحاً - كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تلقي الولايات المتحدة تقارير عدة تشير إلى التعرض لمواد كيماوية بعد هجوم شنته قوات النظام السوري في شمال غربي سوريا، لكن لم تصل بعد إلى نتيجة قاطعة بشأن استخدامها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، للصحفيين، الخميس: "لدينا بالفعل العديد من المصادر، منها مقابلات مع أشخاص كانوا موجودين خلال الهجوم، وقالوا إن عدداً من مسلحي المعارضة نقلوا إلى مستشفيات محلية وهم يعانون من أعراض تشبه التعرض لمواد كيماوية".

وذكرت وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ترى دلائل على أن حكومة النظام السوري ربما تستخدم الأسلحة الكيماوية، ومن ذلك هجوم مزعوم بغاز الكلور في شمال غربي سوريا، يوم الأحد، وحذرت من أن واشنطن وحلفاءها سيردون "على نحو سريع ومناسب" إذا ثبت ذلك.

وقالت أورتاجوس: "نعلم بالتأكيد أن هذا نمط سلوكي يمارسه نظام الأسد للأسف، لكن ليس لدينا نتائج قاطعة بعد، ونواصل التحقيق".

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بدورهم، قال مقاتلو المعارضة في الطرف الغربي الجبلي من آخر معقل لهم في إدلب، يوم الأحد، إن الجيش قصفهم بغاز سام، مما تسبب في معاناة البعض من أعراض اختناق. وأضافوا أنهم لم يوثقوا الهجوم لأنهم كانوا تحت القصف وقتها.

وأشارت أورتاجوس إلى أن موقع الهجوم المفترض كان "عند الخطوط الأمامية للقتال، ومن ثم فإن ذلك يجعل إمكانية الوصول إلى ذلك الموقع محدودة".

وشنت إدارة ترامب هجومين على سوريا من قبل؛ بسبب ما قالت إنها هجمات بأسلحة كيماوية شنها نظام بشار الأسد في أبريل 2017، وأبريل 2018.

وشن الأسد هجوماً على إدلب، وأجزاء من محافظات مجاورة في نهاية أبريل؛ متعللاً بأن مقاتلي المعارضة خرقوا الهدنة. وتمكن مقاتلو المعارضة من صد تقدم قوات النظام على جبهة المعارك الرئيسية.

وقالت الولايات المتحدة إنها تعمل للتشجيع على عودة العمل بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ سبتمبر .