شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تركيا تستعد لعقوبات أمريكية بسبب أنظمة إس-400 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:48 صباحًا, 24 مايو 2019 م المناطق - وكالات قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا تستعد لعقوبات أمريكية محتملة بسبب صفقة شراء أنظمة الدفاع الروسية إس-400، رغم أنه قال إنه يلمس تحسنا ما في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن شراء المقاتلات الأمريكية إف-35.

وتركيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن قرار أنقرة شراء أنظمة إس-400 التي لا يمكن دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي. وتقول واشنطن إن هذه الخطوة ستهدد دور أنقرة في تطوير مقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

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