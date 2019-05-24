الشرطة الهندية تقتل زعيم جماعة تابعة للقاعدة في كشمير

كشفت الشرطة الهندية، الجمعة، عن مقتل ذاكر رشيد بات (25 عاما) زعيم جماعية إرهابية تابعة للقاعدة في كشمير، في وقت متأخر الليلة الماضية.



Advertisements

وقال ضابط بالشرطة الهندية في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء، إن قوات الأمن حاصرت منزل رشيد بات في جنوب كشمير، مضيفا أن النيران اشتعلت في المنزل خلال العملية.

وكان "بات" الزعيم السابق لحزب "المجاهدين" كبرى الجماعات الإرهابية التي تقاتل الحكم الهندي في كشمير.. وقد أسس جماعة مستقلة وأعلن الولاء لتنظيم القاعدة عام 2017.

ويشهد الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان توترا كبيرا بين البلدين، ووقع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في الشطر الهندي من كشمير في 14 من فبراير/شباط الماضي وأسقط 40 جنديا هنديا، ما أدى إلى زيادة حدة التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد.