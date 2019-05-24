رئيسة الوزراء البريطانية: سأستقيل من منصبي كزعيمة لحزب المحافظين اليوم

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستبقى في منصبها كرئيسة للوزراء حتى 7 يونيو /حزيران المقبل.

وقالت ماي، في كلمة لها ،الجمعة، :"سأبقى في منصبي حتى 7 يونيو/حزيران المقبل وسأستمر في عملي حتى يتم تعيين خليفة لي".

وأضافت قائلة:"سأستقيل من منصبي كزعيمة لحزب المحافظين اليوم وعملية اختيار خليفتي ستبدأ الأسبوع المقبل".

وأعلنت صحف بريطانية، أمس الخميس، اقتراب رحيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن السلطة، بعد أن أتت مناورتها الأخيرة المتعلقة بانسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بنتائج عكسية وخيمت على انتخابات البرلمان الأوروبي وأظهرت استمرار الانقسامات بشأن الانفصال عن التكتل.

Advertisements

ومن المرجح أن يتسبب رحيل ماي في تفاقم أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ من المتوقع أن يرغب أي زعيم جديد في تنفيذ انسحاب أكثر حسما مما يزيد احتمالات المواجهة مع التكتل.

وهناك الكثير من السيناريوهات التي تنتظر بريطانيا في ظل غموض الموقف، وتشمل الخروج بموجب اتفاق أو بدون اتفاق وإجراء انتخابات أو استفتاء ثان قد يؤدي في النهاية إلى التراجع عن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي نتج عن استفتاء 2016.

وكانت مناورة ماي الأخيرة هي عرض إجراء استفتاء ثان وإبرام اتفاقات تجارية أوثق مع الاتحاد الأوروبي، لكن تلك الاقتراحات أثارت غضب وزراء مؤيدين للانسحاب وأدت لاستقالة أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم.

وفي ظل انقسامات عميقة في حزب المحافظين، أجلت الحكومة البريطانية خطط نشر التشريع الذي يفعل اتفاق الخروج الذي توصلت له ماي والذي كان مقررا غدا الجمعة حتى بداية الشهر المقبل، كما أجلت ماي خطط طرحه على البرلمان في السابع من يونيو حزيران.

وعقدت ماي اجتماعين منفصلين مع وزيري الخارجية والداخلية، وذكرت صحيفة ديلي تليجراف أن وزير الداخلية ساجد جاويد قال لرئيسة الوزراء إنه لن يؤيد التشريع لأنه ذهب إلى حد أبعد مما اتفق عليه كبار الوزراء في الحكومة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت الخميس، إن ماي ستكون في منصبها عندما يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريطانيا في أوائل يونيو/ حزيران.