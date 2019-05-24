عزلة قطر وهجوم ترامب على إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة، يبرز تأكيد ترامب أن إيران سبب رئيسي في معظم مشكلات الشرق الأوسط، وبحث واشنطن إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، وتشديد وزير الخارجية الأمريكي على عدم السماح لإيران باستكمال برنامج الصواريخ الباليستية، وبرلمانية مصرية تؤكد أن قطر أصبحت منعزلة عن محيطها.

وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون تأكيد الحكومة الشرعية على أن مليشيا الحوثي ترفض السلام وأنها ستجفف منابع تمويلها.

أما في الاقتصاد فتطالعون تواصل تراجع بورصة قطر وفقدان قيمتها السوقية 2.6 مليار ريال، وتراجع مؤشرات الثقة باقتصاد تركيا، والهند توجه ضربة جديدة لطهران بوقف شراء النفط منها.

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وإلى الملاعب، تطالعون برشلونة يبلغ توتنهام بسعر مالكوم.

وفي التكنولوجيا تتابعون إطلاق هواوي نظام تشغيل بديلا لأندرويد جوجل نهاية 2019.

وفي الفن، محبو "صراع العروش" ينتقدون الموسم الأخير بلافتة طائرة

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 24 مايو/أيار 2019.

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