إصابة 5 أشخاص في تفجير استهدف مسجدًا بمدينة كويتا الباكستانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب أكثر من 13 في انفجار وقع، الجمعة، في مسجد بمنطقة بشتون آباد بولاية كويتا الباكستانية.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية إن فرق الإنقاذ قالت إن 13 شخصًا على الأقل أصيبوا في الانفجار بينهم 2 في حالة حرجة وتم نقلهما إلى مستشفى كويتا المدني.





وقالت الشرطة الباكستانية إن الانفجار وقع قرب مسجد "رحمانية" أثناء صلاة الجمعة.

وفقا للتقارير الأولية، فإن الانفجار أدى إلى تحطم نوافذ المنازل القريبة من المسجد، ولم يتحدد بعد طبيعة الانفجار.