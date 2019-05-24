اخبار العالم

ولي العهد السعودي يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري جيمس جيفري.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في جدة، استعراض العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.


Advertisements

حضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.

فيما حضر من الجانب الأمريكي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط المبعوث الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد.

pic11.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا