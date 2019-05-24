ولي العهد السعودي يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري جيمس جيفري.



وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في جدة، استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.





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حضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.



فيما حضر من الجانب الأمريكي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط المبعوث الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد.



