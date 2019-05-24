الان تتابع ماي تقول إنها ستواصل مهامها كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 12:25 م, 24 مايو 2019 م التعليقات: 0 في 7 يونيو المقبل لندن - الخليج 365: أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، أنها سوف تستقيل من رئاسة حزب المحافظين في السابع من شهر يونيو المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماي تقول إنها ستواصل مهامها كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.