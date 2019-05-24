الان تتابع مقتل 9 من المعارضة في مناطق خفض التصعيد في سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قتل 9 على الأقل من مسلحي فصائل المعارضة في سورية جراء القصف الجوي السوري الروسي المكثف على مناطق أرياف حماة وإدلب واللاذقية وهى ضمن مناطق خفض التصعيد خلال الليلة الماضية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، منذ ما بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة ضربات جوية وبرية مكثفة طالت أرياف
حماة وإدلب واللاذقية، حيث ألقى الطيران المروحي 31 برميلا متفجرا ، في حين نفذ الطيران الروسي أكثر من 33 غارة منذ ما بعد منتصف اللي .
ومع خسائر الليلة الماضية ترتفع الخسائر البشرية إلى 681 شخص ممن قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في الـ 30 من شهر أبريل الماضي، وحتى اليوم الجمعة 24 مايو الجاري.
وتسبب التصعيد الأخير في سوريا التي مزقتها الحرب في نزوح الآلاف من الأشخاص وأثار مخاوف من أن تنهار هدنة منذ حوالي ثمانية أشهر في إدلب.
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