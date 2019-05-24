أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزي ماي، منذ قليل، عن استقالتها من رئاسة مجلس الوزراء البريطاني، وإنها أبلغت الملكة إليزابيث بذلك.
وأضافت خلال كلمتها أنها ستسمر في عملها لحين تعين رئيس وزراء آخر، مشيرة إلى أنها ستظل تقوم بمهامها حتى 7 يونيو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعلن استقالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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