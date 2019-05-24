عاجل.. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعلن استقالتها

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزي ماي، منذ قليل، عن استقالتها من رئاسة مجلس الوزراء البريطاني، وإنها أبلغت الملكة إليزابيث بذلك.

وأضافت خلال كلمتها أنها ستسمر في عملها لحين تعين رئيس وزراء آخر، مشيرة إلى أنها ستظل تقوم بمهامها حتى 7 يونيو المقبل.