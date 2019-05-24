السعودية تبدأ غدًا تطبيق لائحة "الذوق العام"

تبدأ السعودية غدًا السبت، تطبيق لائحة "الذوق العام"، والتي تحظر ارتداء الملابس غير المحتشمة، أو التلفظ بألفاظ مسيئة للآخرين، ومخالفات أخرى عديدة، وفرض غرامات مالية على المخالفين.

وبحسب إرم نيوز، يترقب ملايين السعوديين والمقيمين في البلاد، بدء تطبيق ذلك، حيث تسري اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي، على جميع سكان المملكة، وسوف تحدد نوع المخالفات التي سيتم تسجيلها، وقيمة الغرامات التي يتوجب دفعها عن كل مخالفة.

وتضمنت مواد اللائحة تعريف ”الذوق العام“ بأنه ”مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم“.

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ونصت باقي المواد على أن ”اللائحة سوف تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة، وهي المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل، والموجودة في الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك“.

وجاء في مادة أخرى: ”يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في المملكة، ولا يجوز الظهور في مكان عام بزيّ أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات، أو عبارات تسيء إلى الذوق العام“.

يُشار إلى أن لائحة ”الذوق العام“ تتيح لمن صدر بحقه قرار بغرامة مالية ناتجة عن مخالفته للائحة الذوق العام، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.