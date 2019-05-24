إطلاق سراح صحفي بقناة الجزيرة في مصر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة أيدت محكمة جنايات مصرية أيدت يوم الخميس قرارا بإخلاء سبيل صحفي مصري يعمل بقناة الجزيرة والمحتجز احتياطيا على ذمة اتهامات منذ أكثر من عامين. وقال المحامي طاهر أبو النصر أن دائرة جنايات أخرى كانت أصدرت يوم الثلاثاء قرارا بإخلاء الصحفي محمود حسين بتدابير احترازية لكن النيابة العامة طعنت على القرار ورفضت المحكمة يوم الخميس هذا الطعن. ولا يحق للنيابة الطعن على القرار مجددا.

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