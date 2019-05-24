اعتبر الوزير السابق كريم بقرادوني أنه "من المعيب على السلطة السياسية أن تترك الامور إلى حد نزول الجيش وقوى الامن الداخلي إلى الشارع بسبب تخوفهم من الاقتطاع من رواتبهم، كما أن القضاء لديه نفس المشكلة بالاضافة إلى المعلمين والاساتذة"، مشيراً إلى أن "الدولة من دون موازنة هي كالسيارة من دون مقود".
وفي حديث تلفزيوني، شدد بقرادوني على "ضرورة توقيف التوظيف العشوائي ولاتخاذ قرار حازم بهذا الشأن "، معتبراً أن "التقرير الذي صدر عن لجنة المال والموازنة عن التوظيف العشوائي ودق ناقوس الخطر هو بداية مهمة كان يجب أن تجري من قبل".
من جهة أخرى، أوضح بقرادوني أن "الاستقلال الحقيقي هو ضد الاعداء ولا يمكن أن نستقل عن ناس نحن من دعيناهم إلى بلدنا أي السوريين"، مشيراً إلى أن "الاستقلال هو عند الاستقلال عن الانتداب الفرنسي وعن العدو الاسرائيلي الذي احتل الجنوب".
كانت هذه تفاصيل خبر بقرادوني: تقرير لجنة المال عن التوظيف العشوائي بداية جيدة لمكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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