الجامعة اللبنانية: استقبال طلبات الدخول لكلية الاعلام من 8 إلى 31 تموز

أعلنت كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية أن استقبال طلبات الاشتراك في مباراة الدخول إلى مرحلة الإجازة فيها سيبدأ اعتبارًا من الإثنين 8 تموز 2019 ويستمر حتى 31 تموز 2019، على أن يُستأنف الإثنين 2 أيلول 2019 ويستمر حتى الثلاثاء 10 أيلول 2019.
تُقدّم الطلبات في مبنى الفرع الأول – الأونيسكو – قرب وزارة التربية
هاتف: 01 792 471
الفرع الثاني – جديدة المتن – شارع العسيلي
هاتف: 01 876 951
الاختصاصات:
إجازة في الصحافة
إجازة في العلاقات العامة واتصال المؤسسات
إجازة في الإعلان والاتصال التسويقي
إجازة في إدارة المعلومات
إجازة في علم البيانات Data Science
تُجرى مباراة الدخول الخميس 12 أيلول 2019 في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الفرع الأول – مجمع الحدث.
المستندات المطلوبة:
- شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) أو ما يعادلها أو وثيقة ترشيح البكالوريا (القسم الثاني)
- إخراج قيد مصدق أو صورة عن الهوية (شرط أيراز الأصلية عند التسجيل)
- 3 صور شمسية مصدقة
- رسم اشتراك في المباراة (35 ألف ليرة لبنانية)
- طابع مالي بقيمة (ألف ليرة لبنانية)
تشمل مباراة الدخول:
تحليل نص كتابي باللغة العربية
تحليل نص كتابي باللغة الأجنبية
امتحان ثقافة عامة بالاختصاص، باستثناء علم البيانات الذي يشتمل على مسابقة في الرياضيات
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