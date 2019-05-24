الجامعة اللبنانية: استقبال طلبات الدخول لكلية الاعلام من 8 إلى 31 تموز

أعلنت كلية الإعلام في ​الجامعة اللبنانية​ أن استقبال طلبات الاشتراك في مباراة الدخول إلى مرحلة الإجازة فيها سيبدأ اعتبارًا من الإثنين 8 تموز 2019 ويستمر حتى 31 تموز 2019، على أن يُستأنف الإثنين 2 أيلول 2019 ويستمر حتى الثلاثاء 10 أيلول 2019.

تُقدّم الطلبات في مبنى الفرع الأول – ​الأونيسكو​ – قرب ​وزارة التربية​

هاتف: 01 792 471

الفرع الثاني – ​جديدة المتن​ – شارع العسيلي

هاتف: 01 876 951

الاختصاصات:

إجازة في ​الصحافة​

إجازة في العلاقات العامة واتصال المؤسسات

إجازة في الإعلان والاتصال التسويقي

إجازة في إدارة المعلومات

إجازة في علم البيانات Data Science

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تُجرى مباراة الدخول الخميس 12 أيلول 2019 في كلية ​العلوم​ الاقتصادية وإدارة الأعمال – الفرع الأول – ​مجمع الحدث​.

المستندات المطلوبة:

- شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) أو ما يعادلها أو وثيقة ترشيح البكالوريا (القسم الثاني)

- إخراج قيد مصدق أو صورة عن الهوية (شرط أيراز الأصلية عند التسجيل)

- 3 صور شمسية مصدقة

- رسم اشتراك في المباراة (35 ألف ليرة لبنانية)

- طابع مالي بقيمة (ألف ليرة لبنانية)

تشمل مباراة الدخول:

تحليل نص كتابي ب​اللغة​ العربية

تحليل نص كتابي باللغة الأجنبية

امتحان ثقافة عامة بالاختصاص، باستثناء علم البيانات الذي يشتمل على مسابقة في الرياضيات