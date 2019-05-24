زخور: لوضع مشروع تعديل قانون الايجارات على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ "بوضع مشروع تعديل قانون الايجارات على جدول اعمال مجلس النواب للتصويت عليه بصفة المكرر المعجل، كون انشاء مرسوم انشاء اللجان دون التعديلات وعدم وجود جدي لتمويل الصندوق ووجود ثغرات في القانون يؤدي الى عملية تهجير لآلاف العائلات".

وفي تصريح له بعد لقائه على رأس وفد من ​لجان المستأجرين​ اشار زخور الى ان "الجميع بات على علم بهذه الثغرات للمستفيدين وغير المستفيدين من الصندوق، ونرفض الواقع التهجيري الممنهج لسكان الاشرفية وطريق جديدة و​فرن الشباك​ و​رأس النبع​ وكل حي من بيروت والمحافظات"، مضيفا:"ما لم تستطع ​الحرب اللبنانية​ ان تصنعه من تهجير للمواطنين جاء هذا القانون ليهجر ويقوم بالفرز الطائفي والسكاني".