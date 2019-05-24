الشرطة الماليزية اعلنت اعتزامها تعزيز الرقابة الحدودية مع تايلاند

أعلنت ​الشرطة الماليزية​، اعتزامها تعزيز الرقابة الحدودية بين ​ماليزيا​ و​تايلاند​ وخاصة في ولاية كلنتان لمكافحة تهريب البضائع المحظورة وخاصة ​المخدرات​ والأسلحة النارية و​الألعاب النارية​ مع قرب حلول ​عيد الفطر​. ولفت مدير إدارة ​الأمن​ الداخلي والمدني التابعة للشرطة أكريل ساني عبد الله ساني، الى ان الضباط وأعضاء قوة العمليات والشرطة البحرية قد تلقوا الإرشادات لتعزيز الرقابة على الحدود، موضحا أنه من المهم بالنسبة للشرطة أن تركز على تحجيم تهريب الألعاب النارية لأنها خطيرة لجميع الجهات.

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